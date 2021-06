70-Jähriger stürzte mit Radlader vier Meter ab

Die Serie an schweren Verkehrsunfällen in Oberösterreich will einfach nicht abreißen. In der vergangenen Tagen starben gleich fünf Landsleute im Straßenverkehr. Am Freitag stürzte ein 70-Jähriger mit seinem Radlader über vier Meter ab und ein Alkolenker sorgte mit knapp 3 Promille in Mehrnbach für vier Verletzte.