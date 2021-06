Fünf Meter von Hochstand in die Tiefe gestürzt

Dramatischer Unfall in Breitenbrunn im Burgenland: Bei Arbeiten an einem Hochstand ist ein Mann fünf Meter nach unten gestürzt und blieb schwer verletzt liegen. Sofort lief eine perfekte Rettungskette an. Am Ende standen rund 30 Helfer von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Polizei und ÖAMTC-Flugrettung im Einsatz!