Peter Schröcksnadel ins FIS-Council gewählt

Der Tiroler Peter Schröcksnadel ist am Freitag erneut in das 16-köpfige Council des Internationalen Skiverbandes (FIS) gewählt worden. Der 79-Jährige wurde im corona-bedingt online durchgeführten 52. FIS-Kongress unter 19 Kandidaten bei 121 abgegebenen und 116 gültigen Stimmen mit 109 Zustimmungen ex aequo auf Rang sechs gereiht.