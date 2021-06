Serbien: Serie von Explosionen in Munitionsfabrik

In der größten Munitionsfabrik Serbiens, in Cacak nahe Belgrad, ist es am Freitag gegen 1.30 Uhr zu mehreren schweren Explosionen gekommen. Über der Stadt stieg ein Feuerball auf. Alle 60 Mitarbeiter der Nachtschicht sowie Anrainer des Werkes konnten sich glücklicherweise aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.