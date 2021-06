Irina Shayk schwört auf Boots im Sommer

„Konnte nicht nein sagen“

Wie die Zusammenarbeit zustande kam, erklärte sie gegenüber „The Daily Front Row“: „Kennen Sie das, wenn Sie Leute treffen und sich sofort mit ihnen verbinden? Genau so war es. Ich liebe das, wofür die Marke Tamara Mellon steht - jede Frau im Unternehmen hat einen Platz am Tisch. Als Tamara an mich herantrat, um eine Zusammenarbeit zu machen, konnte ich nicht nein sagen.“