Kim Kardashian: „Fühle mich wie eine Versagerin“

Mit emotionalen Worten hat US-Reality-Star Kim Kardashian in ihrer eigenen Fernsehserie über die gescheiterte Ehe mit Rapper Kanye West (43) gesprochen. „Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin, weil das meine dritte verdammte Ehe war. Ich fühle mich wie eine verdammte Verliererin“, sagte die 40-Jährige unter Tränen in der neuesten Folge der Serie „Keeping Up with the Kardashians“.