Betrunkener fuhr mit Auto durch privaten Garten

Am Donnerstag gegen 3 Uhr früh verursachte ein 18-jähriger Österreicher in offensichtlich alkoholisiertem Zustand in Buch bei Jenbach einen Verkehrsunfall, indem er mit einem PKW von der Straße abkam, gegen einen Stromkasten und einen Gartenzaun fuhr und in der Folge den Garten eines Wohnhauses durchquerte.