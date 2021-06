Lienz: Programm hilft bei häuslicher Kinderpflege

Rasche Unterstützung

Wer Hilfe benötigt, bekommt diese in der Regel innerhalb einer Woche: Durch eine Vereinbarung mit dem Land Tirol werden bis zu 90 Stunden pro Monat gefördert, in Ausnahmesituationen auch mehr. Der Rest ist Selbstbehalt – finanzielle Angelegenheiten werden von „curaplus“ vorab geklärt. „Wenn der Bedarf abzusehen ist und eine gewisse Vorlaufzeit besteht, geht es schneller. Das Land muss die Anträge bewilligen“, sagt „curaplus“-Geschäftsführer Michael Tesar. „Es ist traurig, wenn man weiß, dass dieses Angebot in Tirol erst jetzt möglich ist. Deshalb ist es wichtig, dass all die Hilfe zu den Betroffenen kommt“, freut sich die Lienzer Bgm. Elisabeth Blanik.