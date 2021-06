Bottas: Probleme mit dem Flug nach Baku

Flug-Schwierigkeiten führen zu einer verspäteten Anreise von Formel-1-Vizeweltmeister Valtteri Bottas zum Großen Preis von Aserbaidschan. „Der Plan war, schon in Baku zu sein. Ich hatte aber ein paar Probleme mit meinem Flug“, sagte der 31-Jährige am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde. Der Mercedes-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner finnischen Heimat am Flughafen, anstatt bereits bei einer geplanten Pressekonferenz in Baku zu sein.