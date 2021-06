Herbert Kickl: Drehbuchautor übernimmt Hauptrolle

Was will Kickl?

Allein: Was will Kickl eigentlich? Maxime seiner Politik ist, das sagte er selbst immer wieder, der Kampf gegen die Toleranz der 68er-Bewegung. Gesellschaftspolitisch ist der Migrations-Hardliner also konservativ - „und sozialpolitisch ein echter Linker“, so ein Kenner. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Kickl die FPÖ aus der Versenkung holt. 2005 war er in Pläne für die BZÖ-Abspaltung eingeweiht, Haider & Co. rechneten fest mit ihm - doch Kickl blieb Blauer und flickte die Reste der FPÖ zusammen. Auch damals schon aggressiv und von weit rechts kommend.