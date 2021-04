Zwist um Parlaments-Maskenpflicht in der FPÖ

Nach längerem Hin und Her wurde am Dienstag die Hausordnung des Parlaments dahin gehend geändert, dass in den Gängen und im Plenum Maskenpflicht herrscht. Zwar drohen den Abgeordneten keine Sanktionen, das Gros der Mitglieder des Hohen Hauses dürfte sich aber daran halten. In der FPÖ ist man sich hingegen nicht ganz so einig. Von Parteichef Norbert Hofer kamen unterstützende Worte, Klubchef Herbert Kickl gibt weiterhin den Maskenverweigerer.