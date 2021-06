Müllsünder bereiten jetzt in Klosterneuburg Ärger

Die Restmüll-Menge ist während der Pandemie in Klosterneuburg um vier, die der Kartonagen um zehn Prozent gestiegen. „Wird alles planmäßig entsorgt, so sind das Kapazitäten, die für den Wirtschaftshof noch zu schaffen sind“, appelliert die Grün-Mandatarin an alle, den Mist nicht wild abzulagern. Gleichzeitig kündigt sie verstärkte Präsenz und Aufklärung an.