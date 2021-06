Dieses Poolgadget sollten Sie unbedingt kennen

Jeder kennt die Situation: Man möchte über die Leiter in den Pool steigen, läuft vorher aber durch die Wiese und hat somit meist Erde und Gras an den Füßen. Um das Wasser im Pool nicht zu verschmutzen, sollten Sie die Füße also vorher unbedingt waschen. Und das klappt am besten mit diesem Pool-Fußbad!