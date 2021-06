Die Queen wird 70 Jahre auf dem Thron groß feiern

Die „Trooping The Colour“-Parade, die üblicherweise zu Ehren der heute 95-jährigen Monarchin am zweiten Juni-Wochenende abgehalten wird, soll am 2. Juni 2022 mit rund 1400 Soldaten und 400 Musikern stattfinden. Für den Samstag danach (4. Juni) ist beim Buckingham-Palast ein großes Live-Konzert mit einigen der „größten Entertainment-Stars der Welt“ geplant - wer das sein wird, blieb noch geheim.