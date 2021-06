Frachtschiff mit Mikroplastik sinkt vor Sri Lanka

Ein völlig ausgebranntes und mit Mikroplastik und Chemikalien beladenes Containerschiff droht vor Sri Lanka zu sinken. Das hat am Mittwoch die Marine des Inselstaats der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt, nachdem man kurz zuvor damit begonnen hatte, das Schiff in tieferes Gewässer zu ziehen. Der Präsident habe dessen Verschieben angeordnet, damit es nicht gleich in der Nähe des Haupthafens des Landes untergeht, hieß es. Es droht eine Umweltkatastrophe von besonderem Ausmaß.