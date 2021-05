Sri Lanka: Plastikgranulat verschmutzt Strand

Neun Tage nach dem Ausbruch eines Brandes auf einem Containerschiff sind gigantische Mengen an winzigen Plastikteilchen sowie verkohlte Trümmer an der Küste von Sri Lanka angespült worden. Mehrere Tonnen Plastikgranulat vermischt mit Öl und anderen Überresten bedeckten am Freitag den Strand Negombo rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo.