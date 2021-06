Wanderin (24) aus Notlage im Flachgau gerettet

Beim Abstieg vom hohen Almkogel in Richtung St. Gilgen kam am Dienstag eine 24-jährige Deutsche vom markierten Wanderweg ab. Daraufhin entschied sie sich für einen Wiederaufstieg. Anstatt auf den Weg kam die Frau aber in immer unwegsameres Gelände, bis sie nicht weiterkam. Gegen 15 Uhr stetzte sie einen Notruf bei der Bergrettung ab. Die Einsatzkräfte fanden die Deutsche schließlich weit weg vom markierten Weg und brachten sie wieder sicher ins Tal nach St. Lorenz, wo die Frau am Nachmittag ihre Wanderung startete.