Mariah Carey im Clinch mit ihrem großen Bruder

Der ältere Bruder der Popsängerin unternahm „Bang“ zufolge Anfang des Jahres rechtliche Schritte gegen seine Schwester, nachdem diese ihn in ihren 2020 veröffentlichten Memoiren „The Meaning of Mariah Carey“ erwähnt hatte. In dem Buch beschreibt die „All I Want For Christmas Is You“-Interpretin einen schrecklichen Streit zwischen Morgan und ihrem Vater. Außerdem behauptet sie, dass ihr Bruder zeitweise in stationärer psychiatrischer Behandlung war.