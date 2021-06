MotoGP: Brad Binder verlängert bei KTM bis 2024

Brad Binder bleibt bis 2024 Teil des KTM-Werksteams in der MotoGP. Am Dienstag verkündete der österreichische Motorrad-Hersteller, dass man mit dem 25-jährigen Südafrikaner um weitere drei Jahre verlängert hat. Binder ist ein „KTM-Urgestein“ und hat 2020 in Brno für den ersten KTM-Sieg in der MotoGP gesorgt.