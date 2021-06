Morddrohungen: Was muss noch passieren?

Nun wird die Islam-Landkarte also ein Fall für die Justiz. Die Muslimische Jugend Österreichs will gegen die Veröffentlichung sämtlicher Namen, Funktionen und Adressen von muslimischen Einrichtungen klagen. Ümit Vural, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), äußert ebenfalls scharfe Kritik und spricht gar von einem „massiven Sicherheitsrisiko“ für Muslime. Das klingt, als hielten die muslimischen Vertreter Transparenz für gefährlich. Dabei müssen Vereine in Österreich angemeldet sein und sind daher ohnehin im Vereinsregister abrufbar.