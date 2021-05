Slowenien: Freie Fahrt für Ostösterreicher

Slowenien hat seine Einreisebestimmungen für Österreich gelockert. Für Einreisende aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Salzburg gibt es keinerlei Auflagen mehr, geht aus einer am Sonntag in Kraft getretenen Änderung der Einreiseverordnung hervor. Allerdings muss beim Grenzübertritt ein Nachweis vorgelegt werden, dass sich der Einreisende zuvor mindestens fünf Tage lang in den genannten Bundesländern aufgehalten hat.