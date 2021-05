Start für Johnson & Johnson, Zweifel an Sputnik V

Die Corona-Impflage bessert sich zusehends: Mehr als drei Millionen Mal ist in Österreich bereits gestochen worden, die Durchimpfungsrate lag mit Stand Freitag bei über 25 Prozent. Niederösterreich will Impftermin-Anmeldungen für alle, gestaffelt nach Alter, im Mai öffnen, diesen Schritt sollen demnächst weitere Bundesländer gehen. Mitte Mai starten die Impfungen in den Betrieben.