Der Körper streikt - Bendrat läuft die Zeit davon

Geplantes Comeback am 3. Juni fällt flach

Doch seit Februar 2020 hat sie keinen Wettkampf bestritten, das geplante Comeback am 3. Juni in St. Pölten fällt ebenso flach. Der 29-Jährigen läuft die Zeit davon. „Wann ich in die Saison starte, kann ich nicht sagen“, meinte Steffi aus dem Trainingsdomizil Bochum etwas frustriert.