„Erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf“

Am Montag ist Welt-Nichtrauchertag. Sehen Sie Fortschritte auf dem Weg zu einer rauchfreien Gesellschaft?

In Industrieländern zeigt die Aufklärung der vergangenen Jahre Wirkung. In vielen Staaten geht die Zahl der Raucher zurück. Weniger erfreulich ist die Entwicklung in ärmeren Ländern. Ein offener Umgang mit dem Thema ist wichtig, Information der Schlüssel zum Umdenken.