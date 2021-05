Nach drei Joints: Schlangenlinien auf Autobahn

Sonntagabend wurde eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeiinspektion Anif auf einen silbernen PKW aufmerksam, da der Lenker die A1 auf Höhe Salzburg Nord in Richtung Wien in Schlangenlinien befuhr. Das Fahrzeug konnte in weiterer Folge bei einer Pannenbucht angehalten und kontrolliert werden.