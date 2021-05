Jede dritte Lehre wird im 1. Lehrjahr abgebrochen

Alarmstimmung in der steirischen Wirtschaft! Nahezu jeder dritte Lehrling bricht bereits im ersten Jahr seine Ausbildung ab. Insgesamt wurden im Vorjahr knapp 1800 Lehrverhältnisse aufgelöst. In Zeiten eines eklatanten Fachkräftemangels alles andere als ideal - die Neos nehmen jetzt die Landesregierung in die Pflicht.