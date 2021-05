Die Medienbranche im Blick: Ausbildung in Tirol

Am 30. August beginnt der diesjährige Grundlehrgang in der Volkshochschule in Innsbruck. Fünf Wochen intensive Schulung in den Bereichen Print und elektronische Medien, aber auch in Fotografie, Social Media oder Medienrecht. Die sechs erfolgreichsten Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Praktika in einer Print-, Online-, Radio- oder Fernsehredaktion beziehungsweise in einer Presseabteilung zu absolvieren.