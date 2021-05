„Moorli“ hat mit 40 noch Flausen im Kopf

Pferde haben eine Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahren. Der Isländer „Moorli“ wird am 1. Juni 40 Jahre alt – und ist noch immer bei bester Gesundheit. „Wir glauben, dass er einfach vergessen hat, zu sterben“, scherzt Besitzerin Selina Buchner. Sie lernte als Kind auf Moorli in einem Straßwalchener Reitstall das Reiten – und die beiden verstanden sich auf Anhieb so gut, dass sie jahrelang all ihr Geld sparte, um ihr Lieblingspferd irgendwann kaufen zu können. Als der Isländer 16 Jahre alt ist, wird ihr größter Wunsch wahr: Sie bekommt ihn von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt.