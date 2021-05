Stärkste Mann Kärntens züchtet jetzt Hühner

„Von der 25 Kilo schweren Pute bis zum drei Gramm leichten Küken ist alles vertreten“, erklärt Hoi. „Ich bin Kleintierzüchter mit nationalen und internationalen Preisen.“ So umfasst sein Zoo neben Zwergziegen, Enten, Gänsen und Wachteln auch noch die vom Aussterben bedrohten Nackthalshühner. „Diese versuche ich in der Zucht immer wieder zu verbessern; sei es bei Farben und Gefieder oder bei der Legeleistung und beim Gewicht. Jetzt versuche ich, sie mit den Lachhühnern aus Indonesien zu verkuppeln. Deren Gackern klingt wie ein Lachen.“ In Asien werden mit den Tieren Lachwettbewerbe veranstaltet, Hoi will das auch hier etablieren.