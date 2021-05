Thiems „Lernprozess“: Fokus auf die erste Runde

Lernprozess

Mit einer 9:7-Bilanz, ohne Saisontitel ist Thiem nach Paris gekommen. Nach Motivationsproblemen will er sich aber weiterhin nicht in der schwierigsten Phase seiner Karriere sehen. „Man muss immer noch alles in Relation stellen. Ich habe die Messlatte in den letzten Jahren sehr hoch gelegt. Ich weiß gar nicht meine Race-Position (17. Anm.), aber immer noch Top 20, also ist es keine komplette Katastrophe.“ Thiem wiederholte, dass der US-Open-Titel und damit das Erreichen des ganzen großen Ziels etwas mit ihm gemacht habe. „Ich sehe es nicht als schwierige Phase, sondern als großen Lernprozess und hoffe, dass ich stärker zurückkommen kann als vorher.“