Salzburgs Museen für Besucheransturm gerüstet

Vom Haus der Natur bis zum Freilichtmuseum, vom DomQuartier bis zum Salzburg Museum, vom Flachgau bis in den Lungau - das „Salzburger Museumswochenende“ bietet (unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen) landesweit die Möglichkeit zum Gratis-Besuch. Am Samstag ist der Eintritt in 14 Stadtmuseen inkl. Freilichtmuseum frei, am Sonntag dann in den 36 teilnehmenden Regionalmuseen im ganzen Bundesland (jeweils 10 bis 17 Uhr).