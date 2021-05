Prostituierte ausgenutzt: Halben Lohn abgeknöpft

Tiefe Einblicke in die Rotlicht-Szene der Tiroler Landeshauptstadt gewährte am Freitag ein Prozess in Innsbruck. Zwei 34-jährige Rumänen sollen zwischen Februar und November 2020 - also auch während des Lockdowns - junge Prostituierte ausgenutzt und ihnen 50 Prozent des Schandlohns abgeknöpft haben. Sie wurden verurteilt.