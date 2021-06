TV-Streaming liefert alle EM-Tore mit Highspeed

Live-TV auf fast jedem Gerät

Gegenüber dem Satelliten bietet TV-Streaming dafür andere Vorteile: Zattoo-User können die EM-Spiele nämlich nicht nur am Fernseher in feiner HD-Auflösung verfolgen, sondern auf jedem internetfähigen Gerät. Fußball am Laptop, Tablet oder Smartphone im Garten oder in der Bahn steht damit nichts im Wege. Sogar im EU-Ausland können Zattoo-User das TV-Programm empfangen: Alles was es braucht, ist eine Internetverbindung - entweder mobil oder im WLAN.