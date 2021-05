Hausbesitzer ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Schon davor zugeschlagen?

Vermutlich dieselben Täter dürften am 27. Mai in der Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, in ein Einfamilienhaus eingebrochen haben. Dazu brachen sie die Eingangstüre zum Wintergarten eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Danach durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Die Unbekannten stahlen Schmuck, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.