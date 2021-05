Spatenstich für neue Flugpolizei-Zentrale

„Sicherheitsfamilie Niederösterreich“

Die Polizei sei ein wichtiger Partner in der Sicherheitsfamilie Niederösterreich, so die Mikl-Leitner. Das Miteinander in Niederösterreich funktioniere auf Zuruf. Mikl-Leitner bedankte sich auch für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land Niederösterreich und dem Innenministerium. Es sei ein „Freudentag und eine Genugtuung“, dass die Flugeinsatzstelle in Wiener Neustadt errichtet werde. Die Flugpolizei setze hier europäische Maßstäbe.