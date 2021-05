Russland verweigert Austrian-Flug nach Moskau

Russland hat am Donnerstag einem Linienflug der Austrian Airlines (AUA) die Genehmigung für einen Flug nach Moskau verweigert. Aufgrund der Empfehlung der EU-Agentur für Luftsicherheit, den Luftraum über Weißrussland zu meiden, sollte der Flugplan geändert werden - die Behörden in Russland bewilligten die Route jedoch nicht, weshalb der Flieger am Boden blieb.