Salzburg beginnt Abarbeitung der Warteliste

Nach Aufhebungen der Alterspriorisierung wird das Land Salzburg im Juni all jene Menschen gegen Corona impfen, die sich bis dato angemeldet haben und teilweise schon Monate auf den ersten Stich warten. In den Sommerferien sollen dann Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren und auch Studierende immunisiert werden. „Die Schulen und Universitäten sollen gesichert in den Herbst gehen“, sagte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl heute.