„Wir wollen so viele wie möglich impfen“

Wir wollen ja in sehr kurzer Zeit so viele Menschen wie möglich impfen. Um etwa an nur einem Tag 5000 Menschen durch die Impfstraße in Dornbirn zu schleusen und dabei noch alle Coronaregeln und Wartezeiten einhalten, braucht es eine entsprechende Infrastruktur. In unserem Team haben wir große Unterstützung von Dr. Robert Spiegel, dem Coronabeauftragten der Ärztekammer, erhalten. Er hat seine Erfahrungen eingebracht, die er auf der ganzen Welt in Krisensituationen gewonnen hatte. Natürlich lässt sich das nicht eins zu eins vergleichen, an die Dimensionen haben wir uns langsam herangetastet. Wenn ich mich an die holprigen Anfänge im Jänner erinnere, haben wir uns ordentlich verbessert. Und auch die Rückmeldungen sind sehr positiv.