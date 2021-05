Thiem in Paris: „Erwarte keine Wunderdinge“ 

Schwitzen in Alterlaa. Das war Dominic Thiems Programm, bevor er gestern mit Trainer Nicolas Massu und Physiotherapeut Alex Stober nach Paris zu den French Open flog. Aufgrund des Wetters musste er sich in der Halle vorbereiten. „Aber es ging vor allem darum, wieder ein Gefühl für die Schläge zu finden“, misst Vater Wolfgang dem wenig Bedeutung bei. „Dominic hat in Paris noch vier Tage, wo er unter idealen Bedingungen trainieren kann.“