Mai verabschiedet sich mit Schnee und wenig Sonne

Spontanität ist Trumpf bei den derzeitigen Wetterverhältnissen. Bernd Liebminger, Betreiber eines Getränkestands am Marktplatz von St. Michael, hat am Mittwoch kurzerhand sein Sortiment umgestellt. Er schenkte seinen Gästen statt Bier lieber Glühwein und Tee aus. Kein Wunder: Die Temperaturen sprangen am Vormittag nicht über die 10 Grad Celsius. Am Vortag schneite es sogar, liegen blieb der Schnee aber nicht. „Da hatte ich aber leider noch keinen Glühwein da“, lacht Liebminger.