Mädchen soll gegen Willen der Mutter in USA leben

Ein besonders drastischer Fall von Kindesrückführung in Niederösterreich sorgt derzeit für Aufsehen. Der Mutter eines dreieinhalbjährigen Mädchens wurde in der vergangenen Woche ein Bescheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) zugestellt, wonach die Frau mit ihrem Kind in die USA zurückkehren muss, wo ihr Ex-Mann lebt. Tut sie dies nicht, droht ihr die behördliche Abnahme des Kindes durch einen Gerichtsvollzieher. Das Mädchen würde in diesem Fall allein in die USA zurückgebracht.