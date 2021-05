Skispringen: Österreich-Weltcup-Triple im Jänner?

Im kommenden Olympia-Winter bahnt sich ein Österreich-Triple im Skisprung-Weltcup der Männer an. Wie aus der überarbeiteten Kalenderplanung des Internationalen Skiverbandes (FIS) hervorgeht, könnte nach den beiden traditionellen Tournee-Springen in Innsbruck (4. Jänner) und Bischofshofen (6.) am darauffolgenden Wochenende in Bischofshofen auch noch ein Teamspringen (8./9.) stattfinden.