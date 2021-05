Europas Kraft

Wie soll Europa mit dem wildgewordenen Luftpiraten Lukaschenko umgehen, der einfach so Passagierflugzeuge vom Himmel holt? Kurz vorweggenommen: es ist kaum möglich, meint Claus Pándi. Aber lesen Sie selbst seine Analyse:



In Bedrängnis geratenen Regierungen ist ein Außenfeind oft eine willkommene Ablenkung von Problemen daheim. Nach dieser zynischen Kategorie der Nützlichkeit käme die mit einer Finte erzwungene Landung des Ryanair-Flugzeugs in Minsk der türkis-grünen Koalition und anderen in Schwierigkeiten verstrickten europäischen Politikerkollegen nicht ungelegen. An der Oberfläche wirkt der explosive Konflikt einfach: Europa gegen das Regime in Belarus. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko taugt auch perfekt zum Feindbild: Er sieht aus wie ein Diktator, er verhält sich wie ein Diktator, er ist ein Diktator. Dummerweise ist die Sache nicht ganz so simpel. Der Diktator in Minsk hat einen mächtigeren und verteufelt schlauen Mann über sich: