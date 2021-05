Frau flüchtet in Panik: Zeuge stoppt Verfolger

Was genau zuvor in der Wohnung am Sonntag gegen 11.15 Uhr bei der Laxenburger Straße vorgefallen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst dürfte es jedenfalls zwischen der 31-Jährigen und dem 51 Jahre alten Nigerianer, die einander seit einigen Wochen kannten, zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Als die Frau daraufhin die Wohnung verlassen wollte, soll der 51-Jährige ausgerastet sein.