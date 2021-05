Hamilton nach Desaster: „Dafür bin ich dankbar“

Platz sieben in Monaco - einem traditionell nicht sehr Mercedes-freundlichen Pflaster - rundete das Malheur für das Team der Sterne ab. Zuvor war Hamiltons Kollege Valtteri Bottas nach einem Boxen-Lapsus ausgeschieden. Hamilton zeigte sich nach dem Wochenende gefasst. „Ich bin eigentlich dankbar für solche Tage“, schreibt er. Vielsagender Nachsatz: „Natürlich will ich nicht dauernd solche Tage.“ Aber im Grunde würden derartige Erlebnisse das Team enger zusammenrücken lassen. „Nur so können wir lernen, nur so arbeiten wir härter und hungriger werden.“ Man werde im Team jetzt tun, was man immer tue: zusammenrücken, zurückkehren und kämpfen.