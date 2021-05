Red Bull Salzburg beschert sich würdige Titelfeier

Unter Konfettiregen und vor 3000 Zuschauern hat Red Bull Salzburg im eigenen Stadion den achten Meistertitel in der österreichischen Fußball-Bundesliga in Serie bejubelt! Ein weißer Achter auf goldenem Hintergrund zierte die Feiershirts der Salzburger. Kapitän Andreas Ulmer durfte den von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer übergebenen Meisterteller bei seiner elften Meisterehrung in die Höhe stemmen.