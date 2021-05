Transitforum fordert: „Reduzieren statt studieren“

Seit Jahrzehnten engagiert sich das Transitforum für die Reduktion von Lärmbelastungen vielfältigster Art. Man hat an sehr vielen Lärmschutzprojekten entlang der Straße und Schiene in Tirol und Österreich seit dem Jahre 1989 mitgewirkt. „Heute ist es so, dass sich diese Lärmbelastungen auf Grund der Veränderungen unseres sehr sensiblen Raumes mit engen Gebirgstälern wie ein bösartiges Krebsgeschwür immer weiter ausbreitet“, zeigt Gurgiser auf.