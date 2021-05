„Bauwerke & Materialien strahlen auf Menschen aus“

Das heißt auf Gebäude bezogen, dass es gute und schlechte Materialien gibt?

Ja, wie eine Stradivari-Geige kann man auch Gebäude in bestimmte Schwingungen versetzen. Nehmen wir nur die Wände her – bestimmte Innenanstriche stören die Harmonie. Da hilft es, die Farbe mit Quarzpulver positiv aufzuladen. Im Fall der Firma Koch in Steinach führte eine Hochspannungsleitung über das Gebäude und die ÖBB-Leitung daneben – in Verbindung mit dem Beton und Eisen entsteht ein Magnetfeld, das bei Menschen Stress erzeugt.