Die Steirer pflegen eine gute Nachbarschaft

Künstler und Anrainer arbeiten gemeinsam

Das Kulturjahr Graz 2020 hat mit seiner Fragestellung „Wie wir leben wollen“ eine gehörige Portion Öl ins Feuer der Begeisterung für Stadtteilarbeit gegossen. Nicht selten geben ja Kulturschaffende den Anstoß, sich zu engagieren, doch es sind die Anrainer, die diese Projekte mit Ideen füllen und sie am Leben halten. Das zeigt auch „Die Schule des Wir“ des Grazer Kunstzentrums . Fünf Plätze im Annenviertel wurden von Künstlern gemeinsam mit den Bewohnern gestaltet. Am Lendplatz blüht mittlerweile eine Oase. Vor der Andrä-Schule gibt es eine Bühne, wo sich Schüler und Vogerln treffen können. „Wir wollten Inseln der Begegnung schaffen“, sagt Anton Lederer vom . Und jene, die bereits fertig sind, funktionieren ganz hervorragend. „Wenn man etwas gemeinsam erschafft, übernimmt man auch die Verantwortung dafür. Der Vandalismus hält sich dann in Grenzen, und man schafft einen Platz, an dem sich alle wohlfühlen“, ist man sich in der „Schule des Wir“ einig.