Corona! Argentiniens Verband sagt Liga-Finale ab

Angesichts der zweiten Welle der Corona-Pandemie in Argentinien hat der Fußball-Verband des südamerikanischen Landes das Finale der Ersten Liga abgesagt! Bis einschließlich 30. Mai werden keine Partien der nationalen Ligen ausgetragen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Damit können auch die Halbfinale am Samstag zwischen Independiente und Colon und am Sonntag zwischen Racing Club und Boca Juniors sowie das Endspiel am 30. Mai nicht wie geplant stattfinden.